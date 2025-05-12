الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية الزهراني

ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارًا من 13/5/2025 ولغاية 23/5/2025 من الساعة 7:30 وحتى الانتهاء، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية الزهراني، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية والحية.