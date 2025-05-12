تعديل دوام مكاتب السجل العدلي إرتباطًا بإتتخابات محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه "إلحاقًا لبلاغها السابق بتاريخ 23-04-2025 حول تمديد دوام العمل في مكاتب السجل العدلي حتى منتصف ليل اليوم الأخير المحدد لقبول تصاريح التّرشيح في مختلف المحافظات، وبعدما تم تحديد يوم السبت 24-05-2025 موعدًا لإجراء انتخاب المجالس البلدية والمجالس الاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، وتحديد الساعة 24:00 من يوم الثلاثاء 13-05-2025 موعدًا لانتهاء مهلة تقديم تصاريح الترشيح، ستفتح ابواب مكاتب السجل العدلي حتى الساعة 24:00 (منتصف الليل) من يوم الثلاثاء 13-5-2025 بدلًا من يوم الأربعاء في 14-5-2025".