"الريجي" إكتشفت عمليات توضيب للحشيشة في مستودع دهمته بحثًا عن مصنوعات تبغية مهربة

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" في بيان أن "جهازها لمكافحة التهريب ضبط كمية من الحشيشة وأجهزة مخصصة لتوضيبها داخل مستودع في المنطقة الواقعة ما بين جرود الهرمل والضنية دهمته في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، بناءً على معلومات عن وجود مصنوعات تبغية مهربة فيه".



وأوضحت أن "الجهاز تلقى أساسًا معلومات عن استخدامه المستودع لتخزين مصنوعات تبغية مهربة، ولكن تبين له بعد دهمه أنه عبارة عن مكان لتوضيب للحشيشة، فصادر الكميات الموجودة فيه وأجهزة التوضيب".



