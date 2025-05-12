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نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في قضاء زغرتا

أمن وقضاء
2025-05-12 | 13:52
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نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في قضاء زغرتا
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نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في قضاء زغرتا

نشرت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء زغرتا. 

للإطلاع على نتائج الانتخابات البلدية، إضغط هنا

للإطلاع على نتائج الانتخابات الاختيارية، إضغط هنا.

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