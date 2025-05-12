نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في قضاء زغرتا

وزارة الداخلية تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء بشرّي

وزارة الداخلية تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء بشرّي

وزير العدل واكب أمس العملية الانتخابية...وغرفة العمليات في الوزارة جاهزة للتدخل عند الاقتضاء