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اليونيفيل: عثرنا على أكثر من 225 مخبأ للسلاح في منطقة جنوب الليطاني
أمن وقضاء
2025-05-12 | 14:42
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اليونيفيل: عثرنا على أكثر من 225 مخبأ للسلاح في منطقة جنوب الليطاني
أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، أنها "عثرت على أكثر من 225 مخبأ للسلاح في منطقة جنوب الليطاني، منذ تشرين الثاني، وتمت إحالتها الى الجيش اللبناني".
وأشارت في بيان عبر منصة "تلغرام"، الى أن "أكثر من 10,000 جندي حفظ سلام تابعون لليونيفيل، من حوالي 50 دولة، يواصلون العمل على مدار الساعة للمراقبة بشكل حيادي والإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701، مؤكدة أنها تقوم بتنسق أنشطتها بشكل وثيق مع الجيش اللبناني، ويتم تنفيذ البعض منها بالتعاون معه.
وقالت: "منذ شهر تشرين الثاني، أعاد الجيش اللبناني، بدعم من اليونيفيل، انتشاره في أكثر من 120 موقعاً دائماً جنوب نهر الليطاني. ولا يزال الانتشار الكامل يواجه عوائق بسبب وجود القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية. وعثر حفظة السلام على أكثر من 225 مخبأً للأسلحة وأحالوها إلى الجيش اللبناني".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
اليونيفيل
سلاح
جنوب الليطاني
الجيش اللبناني
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