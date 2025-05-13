تدابير سير على أوتوستراد صوفر – المديرج

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



" باشرت إحدى الشركات المتعهدة تنفيذ أشغال على أوتوستراد صوفر – المديرج، وذلك لغاية الساعة 9,00 من صباح تاريخ 14-5-2025.



ستؤدي هذه الأعمال إلى منع مرور السير على أوتوستراد صوفر – المديرج بالاتجاهين، وتحويله الى طريق صوفر الداخلية.



يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".