أدرعي: هاجمنا عنصرين من "حزب الله"

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن طائرة مسيرة هاجمت اليوم أحد عناصر حزب الله، في منطقة قلعة الشقيف في جنوب لبنان.



وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد تصرف العنصر في الموقع الذي هاجمه الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي والذي كان يستخدم لادارة أنظمة النيران والدفاع في حزب الله"، مضيفا: "إعمار الموقع والعمل فيه يشكلان خرقا فاضحا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".



وذكر أدرعي أن طائرة مسيرة هاجمت اليوم عنصرا آخر من حزب الله في منطقة حولا في جنوب لبنان.