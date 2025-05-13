أدرعي: هاجمنا عنصرين من "حزب الله"

#عاجل 🔸هاجمت طائرة مسيرة اليوم في منطقة قلعة الشقيف في جنوب لبنان أحد عناصر حزب الله الارهابي.
🔸لقد تصرف العنصر الإرهابي في الموقع الذي هاجمه جيش الدفاع الأسبوع الماضي والذي كان يستخدم لادارة أنظمة النيران والدفاع في حزب الله.
🔸اعمار الموقع والعمل فيه يشكلان خرقًا فاضحًا… pic.twitter.com/nvf0uqCIIo
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 13, 2025
#عاجل 🔸هاجمت طائرة مسيرة اليوم في منطقة قلعة الشقيف في جنوب لبنان أحد عناصر حزب الله الارهابي.
🔸لقد تصرف العنصر الإرهابي في الموقع الذي هاجمه جيش الدفاع الأسبوع الماضي والذي كان يستخدم لادارة أنظمة النيران والدفاع في حزب الله.
🔸اعمار الموقع والعمل فيه يشكلان خرقًا فاضحًا… pic.twitter.com/nvf0uqCIIo