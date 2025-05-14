الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في الحلوسية وتربل

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 14 / 5 / 2025، ما بين الساعة 12,15 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدو الإسرائيلي في بلدة المنصوري – صور وذخائر مختلفة في بلدتَي الحلوسية – صور وتربل – الضنية".