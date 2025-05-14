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تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل

أمن وقضاء
2025-05-14 | 05:29
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تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل
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تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل

أ‏صدر وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى قرارًا يقضي بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل. وجاء فيه:

المادة الأولى: يُجمَّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل إعتباراً من١٧/٥/٢٠٢٥ الساعة صفر حتى تاريخ ٢٠٢٥/ ٥ /٢٠ الساعة صفر .

المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه :

أ - تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.
ب - تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الشخصيات
عند وجودهم مع الشخصية فقط (رؤساء سابقون، وزراء ونواب، رؤساء أحزاب، رجال دين).

المادة الثالثة: تبقى جميع تراخيص حمل الاسلحة سارية المفعول خارج محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل

المادة الرابعة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تُعرّض مرتكبها لأشد العقوبات وتكلَّف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه
بتَشدُّد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.

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