ينشط بعمليات السلب بقوة السلاح منتحلًا صفة أمنية...

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف، ح. م. (مواليد عام 1995، لبناني)، لإقدامه على عمليات سلب بقوة السلاح في عدة مناطق جنوبية من بينها صيدا، صور، بنت جبيل وغيرها، منتَحِلاً صفة أمنية.



وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعمليات سلب أشخاص سوريّين في مدينة بنت جبيل، وبلدة دير كيفا.



وطلبت المديريّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا عليه، الحضور إلى مركز مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، الكائن في مجمّع قوى الأمن الدّاخلي في حارة صيدا - تلّة مار الياس، أو الاتّصال على الرقم: 729147-07، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.