عمليات دهم وتوقيف للجيش ضمن إطار الملاحقة المستمرة لمطلقي النار خلال الانتخابات

دهمت وحدات من الجيش تؤازرها كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المتورطين، وأوقفت ٨ أشخاص، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.

كما دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة المرح – الهرمل، وأوقفت المواطن (و.ع.) المطلوب توقيفه بجرائم مختلفة منها: إطلاق النار، الاتجار بالأسلحة الحربية، القيام بأعمال سرقة، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات والأسلحة الحربية.

وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

ويأتي ذلك ضمن إطار الملاحقة المستمرة لمطلقي النار خلال الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَي لبنان الشمالي وعكار.