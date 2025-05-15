مراقبو الإقتصاد واصلوا جولاتهم التفتيشية جنوبًا ومحضر ضبط في حق محطة محروقات

قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، في حضور رئيس المصلحة محمد بيطار، بجولات تفتيشية على المؤسسات التجارية والغذائية ومحال اللحوم والمطاعم ومحطات المحروقات وبعض المصانع والمعامل التي تنتج مواد غذائية ومواد تنظيف في نطاق بلدات نبطية الفوقا، كفرتبنيت، كفرجوز وأنصار وبلدتي كوكبا وحاصبيا.



وسطر محضر ضبط في حق صاحب محطة محروقات في بلدة حاصبيا لبيعه صفيحة البنزين أعلى من السعر الرسمي.



كما انه تم تسليم عينة من القهوة للمختبر المعتمد في النبطية لفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية اللبنانية ليبنى على الشيء مقتضاه.