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"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهربة ومزورة نتيجة كمين لسيارة في الحدت ومداهمة في عكار
أمن وقضاء
2025-05-15 | 08:34
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"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهربة ومزورة نتيجة كمين لسيارة في الحدت ومداهمة في عكار
أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان أن جهازها لمكافحة التهريب كمن في منطقة غاليري سمعان - الحدت لسيارة تنقل من بلدة المحمرة في محافظة عكار كميات من التبغ الخام، وضبط حمولتها المخالِفة.
وفي إطار جهود جهاز مكافحة التهريب المستمرة لضبط المصنوعات التبغية المهربة والمزورة، نفذت دورياته مداهمة في منطقة مجدلا - عكار وضبطت بنتيجتها كميات من السجائر الأجنبية المهربة والمعسل المهرب.
وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
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