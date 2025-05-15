تعميم أوصاف جثّة رجل مجهول الهويّة عُثر عليه على أوتوستراد الأسد...

عُثِرَ بتاريخ 14-05-2025 على جثّة رجل في العقد الرابع من العمر تقريبًا، في محلّة أوتوستراد الأسد/المسلك الغربي بالقرب من مدخل نفق السّفارة الكويتيّة بمحاذاة مبنى عدنان القصّار، مجهول الهويّة، أصلع الرّأس، ذو ذقن خفيفة الشّعر، يرتدي سروال جينز أسود اللون، وقميصًا شتويًّا من اللون عينه، وعلى كتفه الأيمن وشم “يا علي” باللغة العربيّة، وعلى الأيسر وشم رسم القلب.



لذا، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئًا، الاتّصال بمفرزة سير الضاحية في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 451062-01 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة الموجودة حاليًّا في برّاد حسينيّة الخليل-الشيّاح.