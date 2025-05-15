محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات في بلدات في الزهراني لم يلتزموا بتسعيرة الطاقة

استكمل مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب جولاتهم، ضمن الرقابة القطاعية على قطاع المولدات الكهربائية شملت عدة بلدات من قضاء صيدا الزهراني ومنها: عرب الجل، البابلية، الغسانية، كوثرية السياد وقعقعية الصنوبر في قضاء صيدا فسطروا ٦ محاضر ضبط في حق اصحاب المولدات الذين لم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية للكيلواط عن شهر نيسان الصادرة عن وزارة الطاقة.