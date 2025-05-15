جريح في إطلاق نار في برقايل

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن شخصين ملثمين يستقلان دراجة نارية، أطلقا في بلدة برقايل العكارية، النار على الشاب (م. ش.) واصاباه بجروح ونقل الى مستشفى الحبتور في حرار للمعالجة، وقد بدات سريعا التحقيقات.