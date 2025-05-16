الجيش: سقوط مسيّرة إسرائيلية في منطقة علمان الشومرية - مرجعيون

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 15 /5 /2025، سقطت مسيّرة للعدو الإسرائيلي في منطقة علمان الشومرية - مرجعيون.



وأفادت بأن دورية من الجيش عملت على تأمين محيط سقوطها، ونقلها إلى الوحدة المختصة ليصار إلى الكشف عليها.