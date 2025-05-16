فوز بلدية طورا بالتزكية

فازت لائحة "التنمية والوفاء" لبلدة طورا في قضاء صور بالتزكية في الانتخابات البلدية والاختيارية برئاسة محمد حيدر حيدر "عمار" بعد التوافق والتفاهم بين العائلات وثنائي حركة "أمل" و"حزب الله".