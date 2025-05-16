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قرار تعديل لوزير الداخلية حول عدد المخاتير في دوائر محافظة لبنان الجنوبي-قضاء جزين ومحافظة النبطية-قضاء بنت جبيل
أمن وقضاء
2025-05-16 | 05:04
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قرار تعديل لوزير الداخلية حول عدد المخاتير في دوائر محافظة لبنان الجنوبي-قضاء جزين ومحافظة النبطية-قضاء بنت جبيل
اصدر وزير الداخلية العميد احمد الحجار تعديلًا للقرار رقم 535 تاريخ 23/4/2025 المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية.
وعدل في القرار عدد المخاتير في دوائر محافظة لبنان الجنوبي - قضاء جزين ومحافظة النبطية - قضاء بنت جبيل ليصبح على الشكل التالي:
- قضاء بنت جبيل:
بلدة فرون: مختاران بدلًا من مختار واحد.
- قضاء جزين:
بلدة جرنايا: مختاران بدلًا من مختار واحد.
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