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الجيش يواصل عمليات الدهم لتوقيف مطلقي النار خلال الانتخابات البلدية... 86 موقوفا حتى تاريخه

أمن وقضاء
2025-05-16 | 05:07
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الجيش يواصل عمليات الدهم لتوقيف مطلقي النار خلال الانتخابات البلدية... 86 موقوفا حتى تاريخه
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الجيش يواصل عمليات الدهم لتوقيف مطلقي النار خلال الانتخابات البلدية... 86 موقوفا حتى تاريخه

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنها تُواصل الرصد الأمني وعمليات الدهم لتوقيف مطلقي النار خلال الانتخابات البلدية والاختيارية وإحالتهم على القضاء المختص، وقد أوقِف حتى تاريخه 86 شخصًا من المتورطين، وضُبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية. 

وأكدت في بيان، أنها‏ لن تتهاون في ملاحقة جميع المتورطين وتوقيفهم على الأراضي اللبنانية كافة، محذرة المواطنين من إطلاق النار وتعريض حياة الآخرين للخطر تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم. ولفتت إلى قرار تجميد مفعول كل تراخيص حمل الأسلحة في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل اعتبارًا من 17 /5 /2025 حتى 20 /5 /2025.

وبحسب البيان، فإن الوحدات العسكرية المنتشرة باشرت باتخاذ تدابير أمنية استثنائية بمناسبة إجراء المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية يوم الأحد الواقع فيه 18 /5 /2025 ضمن نطاق محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، بما يشمل إقامة حواجز ظرفية وتسيير دوريات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، بهدف حفظ الأمن والاستقرار أثناء العملية الانتخابية ومنع وقوع إشكالات. 

لذلك، دعت قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع هذه التدابير للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، ولتمكينهم من التعبير عن آرائهم في صناديق الاقتراع، ضمن أجواء من الحرية والديمقراطية. كما دعت إلى إبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي محاولة للإخلال بالأمن، أو الاتصال بغرفة عمليات القيادة على الرقم 117.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الجيش

إطلاق النار

الانتخابات البلدية والاختيارية

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