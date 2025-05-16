فوز لائحة "كلنا علما الشعب" بالتزكية

أهالي الجميجمة اعترضوا دورية لليونيفيل... وهذا ما أعلنه تيننتي

أهالي الجميجمة اعترضوا دورية لليونيفيل... وهذا ما أعلنه تيننتي

الجيش يواصل عمليات الدهم لتوقيف مطلقي النار خلال الانتخابات البلدية... 86 موقوفا حتى تاريخه