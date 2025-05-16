"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في الفرزل وبئر حسن

أفادت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" بأن جهازها لمكافحة التهريب ضبط كمية من المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة على اختلافها نتيجه عمليتَي دهم في بلدة الفرزل البقاعية، وفي منطقة بئر حسن في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وسطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختصّ.