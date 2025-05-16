فوز المجلس البلدي في بلدة قاعقعية الجسر بالتزكية

اعلنت محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك فوز المجلس البلدي في بلدة قاعقعية الجسر والمؤلف من 15 عضوا بالتزكية.



كما اعلنت فوز مخاتير البلدة الثلاثة بالتزكية وهم جميل يوسف حلاوي، حسن ابراهيم سبيتي، محمد علي عنيسي.



وفازت الهيئة الاختيارية المؤلفة من 3 اعضاء بالتزكية.



وتجدر الاشارة إلى ان مهلة الانسحاب للمرشحين للمجالس البلدية والاختيارية تنتهي منتصف ليل 18 الشهر الحالي، ويمكن لاي مرشح الانسحاب ضمن هذا الوقت، وبعده لحين موعد الانتخابات، بالاضافة إلى ان مهلة الترشح للهيئات الاختيارية تنتهي منتصف ليل الثلاثاء 20 الحالي وبعده حتى الساعة ٢٤ من ليل الجمعة الواقع فيه ٢٣ ايار ٢٠٢٥.