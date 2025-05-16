الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تدابير أمنية في البقاع وبعلبك-الهرمل وبيروت تزامنًا مع الانتخابات البلدية والاختيارية

أمن وقضاء
2025-05-16 | 11:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تدابير أمنية في البقاع وبعلبك-الهرمل وبيروت تزامنًا مع الانتخابات البلدية والاختيارية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تدابير أمنية في البقاع وبعلبك-الهرمل وبيروت تزامنًا مع الانتخابات البلدية والاختيارية

صـدر عـن المـديريّة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعـبـة العلاقات العامة مايلي: "تنفيذًا للقرارات الصّادرة عن وزير الدّاخليّة والبلديّات العميد أحمد الحجّار، ولمناسبة إجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة ضمن محافظات البقاع، بعلبك – الهرمل وبيروت، ستُتَّخذ ضمن نطاق هذه المحافظات الإجراءات والتّدابير التّالية:

أوّلًا: يُمنع سير الشّاحنات اعتبارًا من السّاعة 12:00 من ظهر يوم السّبت 17-5-2025، لغاية السّاعة 11:00 من نهار الإثنين 19-5-2025.

يُستثنى من هذا المنع الشّاحنات المحمّلة بالدّقيق من وإلى الأفران، إضافةً إلى الشّاحنات التي تقوم بنقل المطبوعات، والصهاريج التي تقوم بتوزيع المحروقات، والشّاحنات التي تقوم بنقل النّفايات في مختلف الشّوارع والأحياء، والشّاحنات الملتزمة نقل المعدّات والتّجهيزات من وإلى مراكز الاقتراع، والشّاحنات التّابعة للقوى المسلّحة والدّفاع المدني والبلديّات والمؤسّسات العامّة وسيّارات الإطفاء والصّليب الأحمر اللّبناني.

ثانيًا: يُمنع سير الدّرّاجات الآليّة، اعتباراً من السّاعة السّابعة من صباح يوم الأحد 18-5-2025 ولغاية السّاعة الثّانية عشرة ليلاً من يوم الانتخاب.

يُستثنى من هذا المنع الدّرّاجات الآليّة العائدة للأجهزة الأمنيّة والإدارات والمؤسّسات العامّة والبلديّات واتّحادات البلديّات والمصالح المستقلّة، وما يُعرف بالــ "DELIVERY" للمطاعم والصّيدليّات ولوكالات الأنباء والإعلام والصّحافييّن والمصوّرين وشركات توزيع الصّحف والمجلّات الحاصلين على ترخيص صادر عن وزارة الدّاخليّة والبلديّات ومزوّدين ببطاقات خاصّة بسبب طبيعة عملهم.

ثالثًا: يُمنع سير المواكب السّيّارة، اعتبارًا من السّاعة السّابعة من صباح يوم السّبت 17-5-2025 لغاية السّاعة الثّامنة من صباح يوم الثّلاثاء 20-5-2025 

يُرجى من المواطنين، ولا سيّما سائقي الشّاحنات والدّرّاجات الآليّة، أخذ العلم والتّقيّد بمضمون هذه القرارات، تسهيلاً لحركة المرور وتجنّبًا لاتّخاذ التّدابير اللّازمة بحق المخالفين".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

أمنية

البقاع

وبعلبك-الهرمل

وبيروت

تزامنًا

الانتخابات

البلدية

والاختيارية

LBCI التالي
الجيش: توقيف مواطنَين للاشتباه بارتكابهما جريمة قتل
جريح في إطلاق نار في برقايل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-05-09

تدابير سير تزامنا مع الانتخابات البلدية والاختيارية ضمن محافظتَي لبنان الشمالي وعكار

LBCI
أخبار لبنان
08:38

قبيل الإنتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل... تذكير من "الداخلية" بهذه التعاميم

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-16

وزير الداخلية وقّع قرارات دعوة الهيئات الإنتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل

LBCI
أمن وقضاء
2025-05-02

قوى الأمن: تدابير سير تزامنًا مع الانتخابات البلديّة ضمن محافظة جبل لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
13:15

وزارة الداخلية تطلق مساعدًا آليًا للإجابة على استفسارات المواطنين حول الانتخابات

LBCI
أمن وقضاء
09:50

قوى الأمن: توقيف متورط ثانٍ في جريمة قتل المدينة الرياضية ومتابعة لتوقيف ثالث

LBCI
أمن وقضاء
08:38

فوز المجلس البلدي في بلدة قاعقعية الجسر بالتزكية

LBCI
أمن وقضاء
07:47

"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في الفرزل وبئر حسن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:47

المدعي للمحكمة الجنائية الدولية يتوقف موقتا عن ممارسة مهامه بسبب تحقيق

LBCI
آخر الأخبار
13:44

رئيس حزب الحوار فؤاد مخزومي لـ"جدل": في ظل غياب القانون الذي يؤمن المناصفة يجب أن تؤمن من خلال الاصوات والمناصفة أساس ولكن الفكرة هي الاتفاق على التغيير المطلوب في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
14:21

مصادر "التيار" للـLBCI: نحسم خيارنا غداً في زحلة بعد اتصالات مكثفة واستطلاع رأي

LBCI
آخر الأخبار
09:28

البنك الدولي: تسوية متأخرات سوريا البالغة 15.5 مليون دولار مما يجعلها مؤهلة لبرامج جديدة ومدفوعات من السعودية وقطر استُخدمت لسدادها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الملف الاوليمبي الى الواجهة من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

لائحة ائتلاف بيروت مدينتي ٢٠٢٥ اختتمت حملتها بالدعوة الى التغيير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

معركة حامية في بلدية بيروت وما من نتيجة مضمونة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

محمد المصاب برصاص التخلف والجهل يعاني في المستشفى... والجيش اللبناني يوقف العشرات من مطلقي الرصاص

LBCI
أخبار لبنان
13:25

رئيس الجمهورية يجول في أرجاء مدرسة "مون لا سال"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

أمم تصنع التقدّم بالخوارزميات... وأمم تغرق في التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ارتفاع أسعار بعض السلع في لبنان… إليكم الأسباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

اليكم الشروط التي تضعها إسرائيل على أي اتفاق نووي بين واشنطن وطهران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

آخر يوم للرئيس الاميركي دونالد ترامب في الشرق الاوسط

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
05:04

قرار تعديل لوزير الداخلية حول عدد المخاتير في دوائر محافظة لبنان الجنوبي-قضاء جزين ومحافظة النبطية-قضاء بنت جبيل

LBCI
حال الطقس
01:12

كتل هوائية حارة ومغبرة بانتظارنا... والحرارة تتخطى الـ30 درجة!

LBCI
أمن وقضاء
01:39

الجيش: توقيف مواطنَين للاشتباه بارتكابهما جريمة قتل

LBCI
أخبار لبنان
02:15

بري: "سوريا ماشية بالتطبيع"... والأميركيون أوّل المعنيين بوقف النار بالجنوب إذا كانوا بالفعل يريدونه

LBCI
خبر عاجل
05:00

معلومات للـLBCI: ٨٦ شخصا تم توقيفهم حتى اللحظة من قبل الجيش لشبهة تورطهم في اطلاق النار في محافظتي الشمال وعكار ومحافظة جبل لبنان بعيد صدور نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية والمداهمات لا تزال مستمرة

LBCI
اقتصاد
01:43

ارتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
صحف اليوم
00:13

أوساط مطلعة لـ"الجمهورية": تخوف لدى بري من أن تتكرّر تجربة طرابلس في بيروت لجهة سقوط المناصفة

LBCI
أمن وقضاء
02:09

الجيش: سقوط مسيّرة إسرائيلية في منطقة علمان الشومرية - مرجعيون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More