وزارة الداخلية تطلق مساعدًا آليًا للإجابة على استفسارات المواطنين حول الانتخابات

أطلقت وزارة الداخلية والبلديات المساعد الآلي Chatbot "للإجابة على أسئلتكم المتعلقة بالانتخابات على مدار الساعة معلومات عن مراكز الاقتراع، خطوات الاقتراع، شروط الترشح، أو أي استفسار آخر، تحدثوا مع المساعد الآلي لدعم الانتخابات على الرابط التالي: