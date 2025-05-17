طارداه من جونية حتى ضبية ثم ركلا درّاجته وسرقاها... وشعبة المعلومات توِقف أحدهما

على أثر تداول مواقع التواصل الاجتماعي، بتاريخ 6-5-2025، فيديو يُظهر شخصَين على متن دراجة آليّة يقومان بركل سائق دراجة أخرى ويوقعاه أرضا أمام حافلة لنقل الركاب في محلة الضبية، حيث أصيب الأخير بجروحٍ بليغة ورضوض في أنحاء جسمه، باشرت القطعات المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الحادثة لتحديد الفاعلَين وتوقيفهما.



ومن خلال المتابعة، تبيّن لشعبة المعلومات أن الفاعلَين كانا يطاردان سائق الدراجة (ع. ع. مواليد عام 2000، لبناني) بدءا من حارة صخر – جونية، وقد حاولا مرارا إيقاعه إلى أن تمكّنا من ذلك في الضبية حيث قاما بسرقة دراجته.



ومن خلال الاستقصاءات والتحريّات، توصلت الشعبة إلى تحديد الفاعلَين، وأحدهما يُدعى: ن. أ. ع. (مواليد عام 2010، لبناني).



وقد أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان الشخص المذكور وتوقيفه بالتّنسيق مع القضاء.



وبتاريخ 10-5-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في حالات - نهر إبراهيم، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه، برفقة شخص آخر، بانتحال صفة أمنيّة ومطاردة أحد الأشخاص من جونية إلى الضبية حيث قاما بركله وسرقة دراجته الآلية.





وقد تعرّف المُعتدى عليه على الموقوف وأكد أنّه أحد الشخصين اللذَين قاما بدفعه عن الدراجة وسرقتها.



وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص. ولا يزال العمل جاريا لتوقيف المتورط الآخر.