أدرعي: قضينا على قائد في حزب الله

#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على قائد في حزب الله كان يعمل على ترميم بنية تحتية إرهابية للحزب الارهابي
🔸في وقت سابق من اليوم (السبت)، أغار جيش الدفاع في منطقة وادي الجماجم في لبنان، وقضى على قائد إرهابي في منطقة شقيف كان ينشط في محاولات اعمار بنى تحتية إرهابية للحزب الارهابي في… pic.twitter.com/WToXlpnZcU
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 17, 2025
#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على قائد في حزب الله كان يعمل على ترميم بنية تحتية إرهابية للحزب الارهابي
🔸في وقت سابق من اليوم (السبت)، أغار جيش الدفاع في منطقة وادي الجماجم في لبنان، وقضى على قائد إرهابي في منطقة شقيف كان ينشط في محاولات اعمار بنى تحتية إرهابية للحزب الارهابي في… pic.twitter.com/WToXlpnZcU