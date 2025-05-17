أدرعي: قضينا على قائد في حزب الله

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي قضى على قائد في حزب الله "كان يعمل على ترميم بنية تحتية للحزب".



وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "في وقت سابق من اليوم، أغار الجيش الإسرائيلي في منطقة وادي الجماجم في لبنان، وقضى على قائد في منطقة شقيف كان ينشط في محاولات اعمار بنى تحتية للحزب في المنطقة".