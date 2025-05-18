الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 18 /5 /2025، ما بين الساعة 9.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة - مرجعيون".