الجيش يواصل التدابير المتخذة لحفظ أمن العملية الانتخابية... وتوقيف 4 مواطنين

إلحاقا بالبيان السابق بتاريخ 16 أيار 2025 المتعلّق بالتدابير الأمنية الاستثنائية لمناسبة إجراء المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، أن الوحدات العسكرية المنتشرة تُواصل تسيير دوريات وإقامة حواجز ونقاط مراقبة حول مراكز الاقتراع، بهدف منع وقوع أي إخلال بالأمن.



وأفادت بأن وحدة من الجيش أوقفت في مدينة بعلبك ومنطقة دورس 4 مواطنين لحيازتهم مسدسات حربية وكمية من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون.



وحذرت قيادة الجيش المواطنين من افتعال إشكالات وإطلاق النار وتعريض حياة الآخرين للخطر، داعية إلى التجاوب مع التدابير المتخذة لتسهيل إجراءات العملية الانتخابية.



وذكّرت بقرار تجميد مفعول كل تراخيص حمل الأسلحة في المحافظات المذكورة حتى 20 /5 /2025.



كما أكدت أنها لن تتهاون في ملاحقة جميع المخلين بالأمن وتوقيفهم على الأراضي اللبنانية كافة.