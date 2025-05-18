خلاف بين مرشحين على المجلس البلدي في الفاكهة... والجيش يتدخل!

وقع خلاف بين مرشحين على المجلس البلدي في بلدة الفاكهة تطور إلى تشابك في الأيدي بين أنصار الطرفين، مما إستدعى تدخل الجيش وفض الخلاف.



وقد ألقي القبض على مسبب الاشكال، كما أقفلت صناديق الإقتراع في البلدة لبعض الوقت ثم أعيد فتحها، وسط إقبال خجول للناخبين، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.