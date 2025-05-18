الجيش: التدابير الأمنية تستمر حتى ضمان إنجاز عملية الفرز وإصدار النتائج وتحذير من إطلاق النار

أعلنت قيادة الجيش أنه مع انتهاء عملية الاقتراع خلال الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، تستمر الوحدات العسكرية المنتشرة في اتخاذ التدابير الأمنية، بهدف ضمان إنجاز عملية الفرز وإصدار النتائج.



وجددت قيادة الجيش تحذيرها المواطنين من إطلاق النار وتعريض حياة الآخرين للخطر تحت طائلة الملاحقة والتوقيف.