تدابير سير تزامنًا مع انعقاد جلسة للّجان النيابية المشتركة في مجلس النواب

ستَعقُد اللّجان النّيابيّة المشتركة في مجلس النّواب في تمام السّاعة 11,00 من يوم الثلاثاء 20-5-2025، جلسة لدراسة المشاريع المُدرَجَة على جدول الأعمال.لذلك، سيتم إخلاء شارع المصارف وإقفاله كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة السّادسة من صباح التّاريخ المذكور وحتى الانتهاء.ويُرجى من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وتوجيهاتهم، وبإشارات المرور الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.