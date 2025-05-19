قوى الامن: توقيف مروج مخدرات بين الدامور والأولي وضبط كمية منها بحوزته

توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصٍ مجهول بتجارة وترويج مواد مخدّرة على الطّريق السّاحلي الممتد ما بين الدّامور والأوّلي، وذلك على متن سيّارة نوع هيونداي لون أسود.

على الأثر، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المشتبه به وتوقيفه، ونتيجةً للتّحريّات والاستقصاءات، توصّلت إلى معرفة هويّته ومكان وجوده، ويُدعى م. س (مواليد عام۱۹۹۷، لبنانيّ).

بعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة على متن السّيّارة المذكورة في بلدة السّعديات، وذلك بعد محاولته الفرار.

بتفتيشه والسّيّارة، تم ضبط كميّة كبيرة من المخدّرات مختلفة الأنواع ومبلغ مالي.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة ترويج المخدّرات.

وأجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.