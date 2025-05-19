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الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية العاقورة غدًا وبعده

أمن وقضاء
2025-05-19 | 11:53
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الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية العاقورة غدًا وبعده
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الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية العاقورة غدًا وبعده

أعلنت قيادة الجيش أن "قواتها الجوية ستنفذ غدًا وبعده تمارين تدريبية في حقل رماية العاقورة".

وقالت في بيان: "ستقوم القوات الجوية في 20 و21/5/2025 بين الساعة 8:00 والساعة 24:00 بتنفيذ رمايات جوية ومدفعية، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة أسلحة متوسطة وثقيلة".

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