الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية العاقورة غدًا وبعده

أعلنت قيادة الجيش أن "قواتها الجوية ستنفذ غدًا وبعده تمارين تدريبية في حقل رماية العاقورة".



وقالت في بيان: "ستقوم القوات الجوية في 20 و21/5/2025 بين الساعة 8:00 والساعة 24:00 بتنفيذ رمايات جوية ومدفعية، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة أسلحة متوسطة وثقيلة".

