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أمن المطار: للتأكد من حيازة السوريين الراغبين في الذهاب إلى سوريا عبر المطار إقامات تزيد عن 6 أشهر في الخارج

أمن وقضاء
2025-05-19 | 12:26
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أمن المطار: للتأكد من حيازة السوريين الراغبين في الذهاب إلى سوريا عبر المطار إقامات تزيد عن 6 أشهر في الخارج
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أمن المطار: للتأكد من حيازة السوريين الراغبين في الذهاب إلى سوريا عبر المطار إقامات تزيد عن 6 أشهر في الخارج

أصدر رئيس دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت العميد الإداري جوني الصيصة تعميمًا إلى كل شركات الطيران، جاء فيه: "عطفًا على التعميمين  1584/ م. د. ص، تاريخ 17/2/2025، رقم 1627 م. د. ص تاريخ 18/2/2025، يطلب إلى كل شركات الطيران التأكد من حيازة السوريين الراغبين في الذهاب إلى سوريا، مرورًا بلبنان، عبر مطار رفيق الحريري، على إقامات صالحة لمدة تزيد عن  6 أشهر في الخارج، ولا يستفيد من مضمون هذا التعميم من لا يستفيد من هذا الشرط، إذ ستتم إعادتهم على الطائرة نفسها".

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