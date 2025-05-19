الداخلية نشرت نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في قضاء الهرمل

الجيش أوقف ١٤ مواطنًا بتهم مختلفة

الجيش أوقف ١٤ مواطنًا بتهم مختلفة

تدابير سير تزامنًا مع انعقاد جلسة للّجان النيابية المشتركة في مجلس النواب