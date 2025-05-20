الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
26
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
26
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش: توقيف أحد أفراد عصابة خطف
أمن وقضاء
2025-05-20 | 00:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش: توقيف أحد أفراد عصابة خطف
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
"أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة العباسية – صور المطلوب (ح.ح.) كونه أحد أفراد عصابة خطف، وللاشتباه في مشاركته بإطلاق النار ما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا وذخائر.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص. وتجري المتابعة لتوقيف بقية أفراد العصابة".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
توقيف
أفراد
عصابة
الداخلية نشرت نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في قضاء الهرمل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-03-22
توقيف أفراد عصابة يروّجون العملة المُزيّفة...
أمن وقضاء
2025-03-22
توقيف أفراد عصابة يروّجون العملة المُزيّفة...
0
أمن وقضاء
2025-04-30
توقيف عصابة أقدم أفرادها على سرقة أموال ومجوهرات من داخل فيلا في الكورة
أمن وقضاء
2025-04-30
توقيف عصابة أقدم أفرادها على سرقة أموال ومجوهرات من داخل فيلا في الكورة
0
أمن وقضاء
2025-04-27
بعملية خاطفة وقياسية شعبة المعلومات توقف أفراد عصابة بجرم احتيال وسلب بقوّة السلاح
أمن وقضاء
2025-04-27
بعملية خاطفة وقياسية شعبة المعلومات توقف أفراد عصابة بجرم احتيال وسلب بقوّة السلاح
0
أمن وقضاء
2025-03-29
شعبة المعلومات تكشف هويات أفراد عصابة نفذت عمليات سرقة في ساحل المتن وتوقف اثنَين منهم
أمن وقضاء
2025-03-29
شعبة المعلومات تكشف هويات أفراد عصابة نفذت عمليات سرقة في ساحل المتن وتوقف اثنَين منهم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
16:50
الداخلية نشرت نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في قضاء الهرمل
أمن وقضاء
16:50
الداخلية نشرت نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في قضاء الهرمل
0
أمن وقضاء
12:26
أمن المطار: للتأكد من حيازة السوريين الراغبين في الذهاب إلى سوريا عبر المطار إقامات تزيد عن 6 أشهر في الخارج
أمن وقضاء
12:26
أمن المطار: للتأكد من حيازة السوريين الراغبين في الذهاب إلى سوريا عبر المطار إقامات تزيد عن 6 أشهر في الخارج
0
أمن وقضاء
12:22
نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في قضاء راشيا
أمن وقضاء
12:22
نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في قضاء راشيا
0
أمن وقضاء
11:53
الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية العاقورة غدًا وبعده
أمن وقضاء
11:53
الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية العاقورة غدًا وبعده
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-01-20
للعام التاسع على التوالي... أبوظبي الأولى عالمياً في "الأمان"
منوعات
2025-01-20
للعام التاسع على التوالي... أبوظبي الأولى عالمياً في "الأمان"
0
أخبار لبنان
2025-05-18
الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل... هكذا تبدو النتائج الأولية
أخبار لبنان
2025-05-18
الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل... هكذا تبدو النتائج الأولية
0
آخر الأخبار
10:54
الوكالة الوطنية للإعلام: ملثمان يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على المحال والسيارات عند تقاطع الغبيري - الرحاب باتجاه طريق المطار القديمة وفرا إلى جهة مجهولة
آخر الأخبار
10:54
الوكالة الوطنية للإعلام: ملثمان يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على المحال والسيارات عند تقاطع الغبيري - الرحاب باتجاه طريق المطار القديمة وفرا إلى جهة مجهولة
0
آخر الأخبار
2025-05-18
نسبة الاقتراع في بيروت بحسب التوزيع الطائفي وفقا لماكينة حزب الله
آخر الأخبار
2025-05-18
نسبة الاقتراع في بيروت بحسب التوزيع الطائفي وفقا لماكينة حزب الله
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:28
مع تأكيد نجاح محمود الجمل في خرق اللائحة الإئتلافية... الإحتفالات عمت الطريق الجديدة
تقارير نشرة الاخبار
16:28
مع تأكيد نجاح محمود الجمل في خرق اللائحة الإئتلافية... الإحتفالات عمت الطريق الجديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الجيش الاسرائيليّ يصعّد عملياته تجاه قطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الجيش الاسرائيليّ يصعّد عملياته تجاه قطاع غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الصناعة اللبنانية في وجه التحديات
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الصناعة اللبنانية في وجه التحديات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مرفأُ بيروت والحاجة الى اعادةِ الصيانة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مرفأُ بيروت والحاجة الى اعادةِ الصيانة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
السلاح الفلسطينيّ في لبنان… مناشدات لسحبه
تقارير نشرة الاخبار
13:27
السلاح الفلسطينيّ في لبنان… مناشدات لسحبه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
هذا ما فعله الرئيس اللبنانيّ جوزاف عون في مصر...
تقارير نشرة الاخبار
13:24
هذا ما فعله الرئيس اللبنانيّ جوزاف عون في مصر...
0
أخبار لبنان
13:19
وزيرُ الداخلية: آمل أن تنتهي عملية الفرز خلالَ ساعاتٍ قليلة واصدارِ النتائج
أخبار لبنان
13:19
وزيرُ الداخلية: آمل أن تنتهي عملية الفرز خلالَ ساعاتٍ قليلة واصدارِ النتائج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
لائحة “بيروت بتحبك” في احتفال على الطريق الجديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:17
لائحة “بيروت بتحبك” في احتفال على الطريق الجديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الجولة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية انتهت
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الجولة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية انتهت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
05:37
ضبط أكثر من 4 ملايين حبة كبتاغون في غرب سوريا (صور)
أخبار دولية
05:37
ضبط أكثر من 4 ملايين حبة كبتاغون في غرب سوريا (صور)
2
اقتصاد
02:53
جدول جديد لأسعار المحروقات..
اقتصاد
02:53
جدول جديد لأسعار المحروقات..
3
أخبار لبنان
00:14
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت إلى وزارة الداخلية تمهيداً لإعلانها رسمياً
أخبار لبنان
00:14
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت إلى وزارة الداخلية تمهيداً لإعلانها رسمياً
4
تقارير نشرة الاخبار
16:28
مع تأكيد نجاح محمود الجمل في خرق اللائحة الإئتلافية... الإحتفالات عمت الطريق الجديدة
تقارير نشرة الاخبار
16:28
مع تأكيد نجاح محمود الجمل في خرق اللائحة الإئتلافية... الإحتفالات عمت الطريق الجديدة
5
تقارير نشرة الاخبار
13:17
لائحة “بيروت بتحبك” في احتفال على الطريق الجديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:17
لائحة “بيروت بتحبك” في احتفال على الطريق الجديدة
6
فنّ
04:51
"كان! أنا هنا"... ماغي بو غصن تسحر الجمهور بإطلالة مميزة في مهرجان كان السينمائي (صور)
فنّ
04:51
"كان! أنا هنا"... ماغي بو غصن تسحر الجمهور بإطلالة مميزة في مهرجان كان السينمائي (صور)
7
أخبار لبنان
11:07
باسيل: الانتخابات فضحت كذبة الـ"ngos"
أخبار لبنان
11:07
باسيل: الانتخابات فضحت كذبة الـ"ngos"
8
أمن وقضاء
00:12
الجيش: توقيف أحد أفراد عصابة خطف
أمن وقضاء
00:12
الجيش: توقيف أحد أفراد عصابة خطف
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More