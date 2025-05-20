انطلاق أعمال الدورة الافتتاحية من أيام بيروت للتحكيم

انطلقت أعمال الدورة الافتتاحية من أيام بيروت للتحكيم، التي ينظمها المركز اللبناني والدولي للتحكيم التابع لنقابة المحامين في بيروت (LIAC-BBA)، في حدث غير مسبوق يجمع نخبة من الخبراء والممارسين والباحثين في مجال التحكيم من لبنان والعالم.



وشهدت جلسة الافتتاح حضور شخصيات بارزة تقدمتهم نقيب المحامين في بيروت فادي المصري، إلى جانب المحامي البروفيسور نجيب الحاج شاهين صاحب فكرة أيام بيروت للتحكيم، مدير أيام بيروت للتحكيم، ووزير الإعلام بول مرقص، ووزير العدل القاضي عادل نصار. وكان الحدث الأبرز في الجلسة كلمة لرئيس الحكومة القاضي نواف سلام، الذي ألقى كلمة افتتاحية عكست أهمية المؤتمر في سياق العدالة الدولية وتعزيز موقع لبنان القانوني.



وفي كلمته، شدد البروفيسور نجيب الحاج شاهين على أن تنظيم هذا المؤتمر للمرة الأولى يُعد سابقة في مسار العدالة في لبنان، ويُشكل محطة مفصلية في وضع بيروت على الخارطة الدولية لمؤتمرات التحكيم. وأكد أن الهدف من أيام بيروت للتحكيم هو خلق منصة فاعلة للحوار القانوني الدولي، وتقديم بيروت كمركز إقليمي رائد في مجال التحكيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



ويمتد برنامج أيام بيروت للتحكيم على مدى أيام متعددة، ويتضمن مزيجاً من الحوارات الأكاديمية، وورش العمل التطبيقية، وفرص التواصل المهني، بمشاركة محامين دوليين، ومستشارين قانونيين، ومحكّمين، ومدراء شركات، وممثلين عن هيئات حكومية.