الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
25
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
25
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الحجار إستجوب أمين سلام وشقيقه كريم وفادي تميم وإيلي عبود
أمن وقضاء
2025-05-20 | 09:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الحجار إستجوب أمين سلام وشقيقه كريم وفادي تميم وإيلي عبود
استجوب النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار على مدى ساعتين وزير الاقتصاد السابق امين سلام في حضور وكيليه المحاميين طوني فرنجية سامر الحاج حول الأخبار المقدم ضده وضد شقيقه كريم سلام ومستشاره فادي تميم وإيلي عبود من لجنة الاقتصاد النيابية بجرم اختلاس الأموال وابتزاز شركات التأمين.
وفي نهاية الجلسة، قرر تركه رهن التحقيق واستدعاه إلى جلسة ثانية يعقدها يوم الثلاثاء المقبل.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
إستجوب
وشقيقه
وفادي
وإيلي
التالي
الجيش: توقيف أحد أفراد عصابة خطف
الداخلية نشرت نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في قضاء الهرمل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-03-20
قرار للقاضي الحجار بمنع وزير الإقتصاد السابق أمين سلام من السفر
خبر عاجل
2025-03-20
قرار للقاضي الحجار بمنع وزير الإقتصاد السابق أمين سلام من السفر
0
خبر عاجل
2025-03-27
معلومات للـLBCI: رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء غسان سلامة وطارق متري وحنين السيد وعامر بساط وريما كرامي وفادي مكي إمتنعوا عن التصويت لكريم سعيد
خبر عاجل
2025-03-27
معلومات للـLBCI: رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء غسان سلامة وطارق متري وحنين السيد وعامر بساط وريما كرامي وفادي مكي إمتنعوا عن التصويت لكريم سعيد
0
أمن وقضاء
2025-02-21
القاضي البيطار إستجوب قصابية والكعكي ويستجوب ضابطين من الجيش الإثنين
أمن وقضاء
2025-02-21
القاضي البيطار إستجوب قصابية والكعكي ويستجوب ضابطين من الجيش الإثنين
0
أمن وقضاء
2025-04-08
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي يوقف وجاهياً كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق
أمن وقضاء
2025-04-08
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي يوقف وجاهياً كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:05
عناصر حاجز ضهر البيدر توقف شخصا وتضبط بحوزته كمية من مادة الكوكايين
أمن وقضاء
12:05
عناصر حاجز ضهر البيدر توقف شخصا وتضبط بحوزته كمية من مادة الكوكايين
0
خبر عاجل
10:57
"الداخلية" تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء بعلبك
خبر عاجل
10:57
"الداخلية" تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء بعلبك
0
أمن وقضاء
10:13
الجيش: توقيف أشخاص وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
أمن وقضاء
10:13
الجيش: توقيف أشخاص وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
0
خبر عاجل
09:49
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء زحلة
خبر عاجل
09:49
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء زحلة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:28
مع تأكيد نجاح محمود الجمل في خرق اللائحة الإئتلافية... الإحتفالات عمت الطريق الجديدة
تقارير نشرة الاخبار
16:28
مع تأكيد نجاح محمود الجمل في خرق اللائحة الإئتلافية... الإحتفالات عمت الطريق الجديدة
0
أخبار لبنان
2025-05-18
الرئيس عون يهنئ البابا لاوون الرابع عشر
أخبار لبنان
2025-05-18
الرئيس عون يهنئ البابا لاوون الرابع عشر
0
أمن وقضاء
10:13
الجيش: توقيف أشخاص وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
أمن وقضاء
10:13
الجيش: توقيف أشخاص وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
0
خبر عاجل
09:49
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء زحلة
خبر عاجل
09:49
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء زحلة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:12
تصعيد في الخطاب بين واشنطن وطهران لا موعد للجولة الخامسة من المحادثات والملف النووي يتأزم
أخبار دولية
08:12
تصعيد في الخطاب بين واشنطن وطهران لا موعد للجولة الخامسة من المحادثات والملف النووي يتأزم
0
أخبار دولية
08:05
وزير الخارجية الفرنسي إسرائيل منعت المساعدات لغزة لأشهر والكمية الحالية غير كافية
أخبار دولية
08:05
وزير الخارجية الفرنسي إسرائيل منعت المساعدات لغزة لأشهر والكمية الحالية غير كافية
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
أنباء عن توجه نتنياهو إلى استعادة الوفد المفاوض الموجود في قطر... ما صحة المعلومات؟
تقارير نشرة الاخبار
08:03
أنباء عن توجه نتنياهو إلى استعادة الوفد المفاوض الموجود في قطر... ما صحة المعلومات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
اللجان النيابية المشتركة تدرس إقتراحات قوانين تتعلق بالإنتخابات
تقارير نشرة الاخبار
08:00
اللجان النيابية المشتركة تدرس إقتراحات قوانين تتعلق بالإنتخابات
0
أخبار لبنان
07:02
الحجار ترأس اجتماعا لمجلس الامن الفرعي - النبطية: الأجهزة الأمنية في جهوزية تامة
أخبار لبنان
07:02
الحجار ترأس اجتماعا لمجلس الامن الفرعي - النبطية: الأجهزة الأمنية في جهوزية تامة
0
تقارير نشرة الاخبار
16:28
مع تأكيد نجاح محمود الجمل في خرق اللائحة الإئتلافية... الإحتفالات عمت الطريق الجديدة
تقارير نشرة الاخبار
16:28
مع تأكيد نجاح محمود الجمل في خرق اللائحة الإئتلافية... الإحتفالات عمت الطريق الجديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الجيش الاسرائيليّ يصعّد عملياته تجاه قطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الجيش الاسرائيليّ يصعّد عملياته تجاه قطاع غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الصناعة اللبنانية في وجه التحديات
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الصناعة اللبنانية في وجه التحديات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مرفأُ بيروت والحاجة الى اعادةِ الصيانة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مرفأُ بيروت والحاجة الى اعادةِ الصيانة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:53
جدول جديد لأسعار المحروقات..
اقتصاد
02:53
جدول جديد لأسعار المحروقات..
2
أمن وقضاء
07:13
وزير الدفاع يُعدّل آلية ترخيص السلاح: تحديد نوع ورقم القطعة شرط أساسي..
أمن وقضاء
07:13
وزير الدفاع يُعدّل آلية ترخيص السلاح: تحديد نوع ورقم القطعة شرط أساسي..
3
خبر عاجل
09:49
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء زحلة
خبر عاجل
09:49
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء زحلة
4
أخبار لبنان
00:14
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت إلى وزارة الداخلية تمهيداً لإعلانها رسمياً
أخبار لبنان
00:14
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت إلى وزارة الداخلية تمهيداً لإعلانها رسمياً
5
منوعات
03:30
ببطن منتفخ... شروق تحتفل بعيد ميلادها الـ36 برفقة الدكتور فود (صور)
منوعات
03:30
ببطن منتفخ... شروق تحتفل بعيد ميلادها الـ36 برفقة الدكتور فود (صور)
6
أخبار لبنان
11:08
بيان توضيحي لشركة طيران الشرق الأوسط: هذا ما حصل مع طيار في مطار شارل ديغول
أخبار لبنان
11:08
بيان توضيحي لشركة طيران الشرق الأوسط: هذا ما حصل مع طيار في مطار شارل ديغول
7
تقارير نشرة الاخبار
16:28
مع تأكيد نجاح محمود الجمل في خرق اللائحة الإئتلافية... الإحتفالات عمت الطريق الجديدة
تقارير نشرة الاخبار
16:28
مع تأكيد نجاح محمود الجمل في خرق اللائحة الإئتلافية... الإحتفالات عمت الطريق الجديدة
8
أمن وقضاء
00:12
الجيش: توقيف أحد أفراد عصابة خطف
أمن وقضاء
00:12
الجيش: توقيف أحد أفراد عصابة خطف
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More