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الحجار إستجوب أمين سلام وشقيقه كريم وفادي تميم وإيلي عبود

أمن وقضاء
2025-05-20 | 09:53
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الحجار إستجوب أمين سلام وشقيقه كريم وفادي تميم وإيلي عبود
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الحجار إستجوب أمين سلام وشقيقه كريم وفادي تميم وإيلي عبود

استجوب النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار على مدى ساعتين وزير الاقتصاد السابق امين سلام في حضور وكيليه المحاميين طوني فرنجية سامر الحاج حول الأخبار المقدم ضده وضد شقيقه كريم سلام ومستشاره فادي تميم وإيلي عبود من لجنة الاقتصاد النيابية بجرم اختلاس الأموال وابتزاز شركات التأمين.

وفي نهاية الجلسة، قرر تركه رهن التحقيق واستدعاه إلى جلسة ثانية يعقدها يوم الثلاثاء المقبل.

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