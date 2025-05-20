عناصر حاجز ضهر البيدر توقف شخصا وتضبط بحوزته كمية من مادة الكوكايين

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أنه ضمن إطار مكافحة عمليّات تجارة وترويج المخدّرات على مختلف الأراضي اللبنانية، وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، اشتبهت عناصر حاجز ضهر البيدر، بشخص على متن فان لنقل الركاب، قادما من البقاع، ويدعى: ض. ن. (مواليد عام ١٩٩٤/ لبناني).



وكشفت أنه بتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته كمية من مادة الكوكايين مقسمة داخل 109 أظرفة من النايلون.



وأفادت بأنه تم تسليم الموقوف والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارة القضاء المختص.