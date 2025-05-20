قوى الأمن: أعمال إنارة على طريق المطار اعتبارا من الغد

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن إحدى الشركات ستقوم بأعمال إنارة على طريق المطار الممتدة من مبنى الاسكوا لغاية مبنى الميدل ايست، وذلك اعتبارا من تاريخ الغد 21-5-2025 ولمدة شهر أو أكثر، مشيرة الى أن هذه الأشغال لا تستوجب منع مرور السير أو تحويله.



وطلبت هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.