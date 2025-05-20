الجيش: توقيف ٣ أشخاص في يونين لإطلاقهم النار على خلفية نتائج الإنتخابات البلدية

ضمن إطار ملاحقة مطلقي النار خلال الانتخابات البلدية والاختيارية، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة يونين - بعلبك، وأوقفت المواطنين (م.ق.) و(ع.ق.) و(ح.ق.) لإطلاقهم النار على خلفية نتائج الانتخابات، ما أدى إلى مقتل أحد المواطنين.