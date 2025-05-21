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توقيف عصابة تنشط بترويج عملة مزيّفة
أمن وقضاء
2025-05-21 | 03:05
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توقيف عصابة تنشط بترويج عملة مزيّفة
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بمختلف أنواع الجرائم، وتوقيفهم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام عصابة بترويج عملة مزيّفة في بلدات عدّة من قضاء حاصبيا.
على أثر ذلك، كثّفت هذه المفرزة استقصاءاتها إلى أن توصّلت إلى كشف اثنين من أفراد العصابة وتحديد مكان وجودهما.
بتاريخ 25-4-2025، وبنتيجة المتابعة والرّصد، تمكّنت إحدى دوريّاتها من توقيفهما على متن دراجة آليّة نوع بارت لون أزرق، وذلك بعد أن نصبت لهما كمينًا محكمًا في بلدة عين عرب – مرجعيون، وهما كلٌّ من ع. م. (مواليد عام 1997، سوري)، وز. ع. (مواليد عام ولد 2000، سوري).
وضُبِط بحوزتهما مبلغ سبعمائة دولار أميركي مزيّف وهاتفان خلويّان، كما ضُبِطَت الدّرّاجة.
وبالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما، وبقيامهما مؤخراً بترويج مبلغ مزيّف في بلدتي ميمس وحاصبيا، وأنّهما يستلمان المبالغ المزيفة من شخص يُدعى، ق. أ (مواليد عام 1998، لبناني).
وبالتّاريخ ذاته، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من استدراجه وتوقيفه، بكمينٍ محكم، في بلدة الصّويري.
وبتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته كميّة من مادّة الماريجوانا المخدّرة.
وأودع الموقوفون والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
عصابة
بترويج
مزيّفة
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