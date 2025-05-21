قوى الامن عممت أوصاف رجل مجهول الهوية تعرّض لحادث صدم على أوتوستراد الأسد

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي:

"بتاريخ 19-05-2025 على المسلك الغربي لأوتوستراد الأسد باتجاه الجنوب، عُثِرَ على رجلٍ مجهول الهويّة تعرّض لحادث صدم، وتمّ نقله إلى مستشفى الرسول الأعظم، ولا يزال على قيد الحياة في العناية الفائقة في حالة اللاوعي.

أوصافه: رجل في العقد الثالث من العمر، أسمر البشرة، شعره أسود خفيف، معتدل البنية، يوجد وشم كلمة "sony" على صدره من الجهة اليسرى، ووشم وجه طائر النسر على ساعد يده اليمنى.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي مِمّن يعرف عنه شيئًا، الحضور إلى مفرزة سير الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي أو الاتّصال على الرقم: 451062-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".