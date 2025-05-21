الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
20
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
20
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سرقة في كنيسة... وشعبة المعلومات توقف الفاعلين وتضبط المسروقات
أمن وقضاء
2025-05-21 | 10:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
سرقة في كنيسة... وشعبة المعلومات توقف الفاعلين وتضبط المسروقات
صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التالي:
بتاريخ 9-5-2025، دخل مجهولون، بواسطة الكسر والخلع، إلى كنيسة مار عبدا في جلّ الدّيب وسرقوا من داخلها رموز المذبح (كأس القربان، الجوهرة، تمثال ديني) وبعض الأدوات الكهربائيّة، بحيث قُدِّر ثمنها بمبلغ خمسة آلاف دولار أميركي.
على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعلين. وبنتيجة المتابعة التّقنيّة، تبيَّن أن شخصيَن دخلا حرم الكنيسة، فجرًا وبواسطة الكسر والخلع، وغادراها بعد قرابة ساعتين، وقد كان بانتظارهما شخصٌ ثالث على متن سيّارة نوع رينو لون أبيض من دون لوحات (حضروا وغادروا على متنها).
بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، توصّلت الشّعبة إلى تحديد أفراد العصابة وأماكن وجودهم، وهم كلٌّ من:
– أ. ع (مواليد العام ۲۰۰۰، سوري) من أصحاب السّوابق بجرم سرقة.
– ج. م (مواليد العام 2۰۰٥، سوري)
– هـ. هـ. (مواليد عام ۱۹۸۰، لبناني) سائق السّيّارة، من أصحاب السّوابق بجرم سرقة.
بتاريخ 13-5-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّاتها من توقيفهم في محلّة بئر حسن، وضبطت السّيّارة المستخدمة في عمليّة السّرقة وقارص حديدي وقسم من مسروقات الكنيسة.
بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة تنفيذ عمليّة السّرقة من داخل الكنيسة وسرقة كابلات كهربائيّة من منطقة جلّ الدّيب، وأنّهم باعوا المسروقات داخل بؤرة خردة في محلّة طريق المطار.
تم حجز السّيّارة عدليًا، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
كنيسة...
وشعبة
المعلومات
الفاعلين
وتضبط
المسروقات
التالي
توقيف عصابة تنشط بترويج عملة مزيّفة
الجيش: توقيف ٣ أشخاص في يونين لإطلاقهم النار على خلفية نتائج الإنتخابات البلدية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-03-29
شعبة المعلومات تكشف هويات أفراد عصابة نفذت عمليات سرقة في ساحل المتن وتوقف اثنَين منهم
أمن وقضاء
2025-03-29
شعبة المعلومات تكشف هويات أفراد عصابة نفذت عمليات سرقة في ساحل المتن وتوقف اثنَين منهم
0
أمن وقضاء
2025-02-24
شعبة المعلومات توقف شخصين يقومان بسرقة دراجة آلية في محلة الشويفات
أمن وقضاء
2025-02-24
شعبة المعلومات توقف شخصين يقومان بسرقة دراجة آلية في محلة الشويفات
0
أمن وقضاء
2025-04-08
مقتل امرأة مسنّة بهدف سرقة مصاغها وفصيلة حارة حريك توقف الفاعل
أمن وقضاء
2025-04-08
مقتل امرأة مسنّة بهدف سرقة مصاغها وفصيلة حارة حريك توقف الفاعل
0
أمن وقضاء
2025-04-28
شعبة المعلومات توقف فردًا يُحطّم زجاج السيّارات ويسرق ما في داخلها
أمن وقضاء
2025-04-28
شعبة المعلومات توقف فردًا يُحطّم زجاج السيّارات ويسرق ما في داخلها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:04
أدرعي: قضينا على قائد في قوة الرضوان
أمن وقضاء
12:04
أدرعي: قضينا على قائد في قوة الرضوان
0
أمن وقضاء
11:44
تسهيلاً لبت الملفات وتسريع المحاكمات... وزيرا العدل والداخلية أعلنا إعادة العمل بمحكمة سجن رومية
أمن وقضاء
11:44
تسهيلاً لبت الملفات وتسريع المحاكمات... وزيرا العدل والداخلية أعلنا إعادة العمل بمحكمة سجن رومية
0
أمن وقضاء
08:02
مفرزة استقصاء الجنوب توقف عصابة تنشط بترويج عملة مزيّفة
أمن وقضاء
08:02
مفرزة استقصاء الجنوب توقف عصابة تنشط بترويج عملة مزيّفة
0
أمن وقضاء
07:09
قوى الامن عممت أوصاف رجل مجهول الهوية تعرّض لحادث صدم على أوتوستراد الأسد
أمن وقضاء
07:09
قوى الامن عممت أوصاف رجل مجهول الهوية تعرّض لحادث صدم على أوتوستراد الأسد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:08
بيدرسن حذر من مخاطر "تجدد الصراع" في سوريا
أخبار دولية
14:08
بيدرسن حذر من مخاطر "تجدد الصراع" في سوريا
0
أمن وقضاء
06:52
المجلس الدستوري يردّ طعن قانون تمديد خدمة الضبّاط من رتبة عميد...
أمن وقضاء
06:52
المجلس الدستوري يردّ طعن قانون تمديد خدمة الضبّاط من رتبة عميد...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
الجنوب على مشارف الاستحقاق البلدي...
تقارير نشرة الاخبار
13:12
الجنوب على مشارف الاستحقاق البلدي...
0
أخبار دولية
14:18
نتنياهو: إسرائيل ربما إغتالت محمد السنوار
أخبار دولية
14:18
نتنياهو: إسرائيل ربما إغتالت محمد السنوار
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
المدينة الرياضية تعود مجدداً الى الحياة إنما بشكل جزئي
تقارير نشرة الاخبار
13:44
المدينة الرياضية تعود مجدداً الى الحياة إنما بشكل جزئي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
مشاركة كبيرة فاقت الـ١٠٠ سيارة في السباق الثاني للسرعة لعام ٢٠٢٥ في فقرا
تقارير نشرة الاخبار
13:43
مشاركة كبيرة فاقت الـ١٠٠ سيارة في السباق الثاني للسرعة لعام ٢٠٢٥ في فقرا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
خطة لتأهيل وصيانة شبكة الطرقات والجسور في كل لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:42
خطة لتأهيل وصيانة شبكة الطرقات والجسور في كل لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
انفراجة مرتقبة في التصدير الزراعي
تقارير نشرة الاخبار
13:40
انفراجة مرتقبة في التصدير الزراعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قراءة سياسية في النتائج الرسمية لانتخابات بيروت والبقاع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قراءة سياسية في النتائج الرسمية لانتخابات بيروت والبقاع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بلديات قضاء بنت جبيل بين التزكية والمعارك العائلية
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بلديات قضاء بنت جبيل بين التزكية والمعارك العائلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
الجنوب على مشارف الاستحقاق البلدي...
تقارير نشرة الاخبار
13:12
الجنوب على مشارف الاستحقاق البلدي...
0
أخبار دولية
13:10
الرئيس عباس في بيروت: دعم لسيادة الدولة ونزع سلاح المخيمات
أخبار دولية
13:10
الرئيس عباس في بيروت: دعم لسيادة الدولة ونزع سلاح المخيمات
0
أخبار دولية
13:05
من واشنطن الى بيروت مروراً بالدوحة رسائل أميركية الى لبنان الرسمي وفرصة للعودة إلى الحضن العربي والدولي
أخبار دولية
13:05
من واشنطن الى بيروت مروراً بالدوحة رسائل أميركية الى لبنان الرسمي وفرصة للعودة إلى الحضن العربي والدولي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:04
أدرعي: قضينا على قائد في قوة الرضوان
أمن وقضاء
12:04
أدرعي: قضينا على قائد في قوة الرضوان
2
أخبار لبنان
04:02
"الداخلية" تنشر قرار تقسيم مراكز الإقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية
أخبار لبنان
04:02
"الداخلية" تنشر قرار تقسيم مراكز الإقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية
3
أخبار لبنان
08:19
وزير المالية يطلب من "الداخلية" تعميم إلزامية لصق الطابع المالي على الإفادات الصادرة عن المختارين
أخبار لبنان
08:19
وزير المالية يطلب من "الداخلية" تعميم إلزامية لصق الطابع المالي على الإفادات الصادرة عن المختارين
4
حال الطقس
00:52
الحرارة تعود الى الارتفاع بدءا من الخميس...
حال الطقس
00:52
الحرارة تعود الى الارتفاع بدءا من الخميس...
5
أخبار لبنان
07:34
بيان لبناني–فلسطيني مشترك: تأكيد على حق العودة وسيادة الدولة والالتزام بالأمن والاستقرار
أخبار لبنان
07:34
بيان لبناني–فلسطيني مشترك: تأكيد على حق العودة وسيادة الدولة والالتزام بالأمن والاستقرار
6
اسرار
23:30
أسرار الصحف 21-5-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 21-5-2025
7
أخبار دولية
16:41
ترامب: كل شيء في القبة الذهبية سيُصنع في الولايات المتحدة
أخبار دولية
16:41
ترامب: كل شيء في القبة الذهبية سيُصنع في الولايات المتحدة
8
أخبار لبنان
07:58
وزير الاتصالات يتفقّد مكاتب "تاتش" ويطّلع على سير العمل والخدمات
أخبار لبنان
07:58
وزير الاتصالات يتفقّد مكاتب "تاتش" ويطّلع على سير العمل والخدمات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More