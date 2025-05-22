توقيف عصابة من القاصرين نفّذت سلسلة سرقات في الكورة... والمضبوطات أُعيدت إلى أصحابها

أوقفت دورية من شعبة المعلومات"بتاريخ 18-05-2025 في محلة فيع/ قضاء الكورة، المدعو: م. س. (مواليد عام 2007، لبناني الجنسية) قاصر، لإقدامه على تنفيذ عملية سرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل فيلا في محلة قلحات. وتمّ تسليمه لفصيلة أميون في وحدة الدرك الإقليمي، حيث تبيّن تورّط شخص آخر بعملية السرقة، وهو القاصر: أ. ن. (مواليد عام 2009، لبناني الجنسية)

وعلى الاثر تمكّنت قوة من فصيلة أميون بمؤازرة دورية من شعبة المعلومات من توقيف الأخير في محلة قلحات، وجرى ضبط مسروقات الفيلا المذكورة.



ومن خلال التوسّع بالتحقيق معهما في حضور مندوب الأحداث، اعترفا بتنفيذ عمليات سرقة منازل عدة، ودراجات آلية، بالاشتراك مع آخرين.



كما تم توقيف 5 أشخاص لتورّطهم في هذه القضايا، وسُلِّمَت المضبوطات إلى أصحابها، وأودع الموقوفون القضاء المختص.