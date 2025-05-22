تفجير ذخائر في بلدة شبريحا

صدر عن قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 22 / 5 /2025 ما بين الساعة 12.30 والساعة 14.30، ستقوم منظمة غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة شبريحا - صور".