الجيش: انتشال جثة من البحر قبالة شاطئ حالات - جبيل

انتشلت عناصر من الجيش جثة مواطن قبالة شاطئ حالات - جبيل، بعد غرقه بتاريخ 17/5/2025 أثناء ممارسته رياضة الغطس.



وتم تسليم جثته إلى الصليب الأحمر اللبناني.