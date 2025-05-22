مواصلة التمارين التدريبية في منطقة التدريب العسكرية في القرنة السوداء

أعلنت قيادة الجيش، أنه إلحاقًا بالبيان الصادر بتاريخ 22 / 7 / 2024 المتعلق بتنفيذ تمارين تدريبية في منطقة التدريب العسكرية في القرنة السوداء، ستواصل وحدات من الجيش تنفيذ تمارين ومناورات تدريبية بالذخيرة الحية في المنطقة نفسها، اعتبارًا من 22 / 5 / 2025 ولغاية 1 / 12 / 2025.



وحذّرت القيادة، المواطنين من الاقتراب من منطقة التدريب العسكرية في الزمان والمكان المذكورَين أعلاه، حفاظًا على سلامتهم، وتفاديًا لعرقلة تدريبات وحدات الجيش.