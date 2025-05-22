أدرعي يحذر سكان بلدة تول الجنوبية...

#عاجل 🔸تحذير عاجل للمتواجدين في قرية تول في جنوب لبنان وتحديدًا لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني القريبة منه
🔸تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله الارهابي
🔸من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم, أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورًا… pic.twitter.com/epivtfrwX8
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 22, 2025
#عاجل 🔸تحذير عاجل للمتواجدين في قرية تول في جنوب لبنان وتحديدًا لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني القريبة منه
🔸تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله الارهابي
🔸من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم, أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورًا… pic.twitter.com/epivtfrwX8