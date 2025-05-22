أدرعي يحذر سكان بلدة تول الجنوبية...

#عاجل 🔸تحذير عاجل للمتواجدين في قرية تول في جنوب لبنان وتحديدًا لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني القريبة منه

🔸تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله الارهابي

🔸من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم, أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورًا… pic.twitter.com/epivtfrwX8 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 22, 2025

حذر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي المتواجدين في قرية تول في جنوب لبنان وتحديدًا لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني القريبة منهوقال أدرعي في منشور عبر "إكس":"تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم, أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر وفق ما يُعرض في الخارطة".