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أدرعي يحذر سكان بلدة تول الجنوبية...

أمن وقضاء
2025-05-22 | 12:06
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أدرعي يحذر سكان بلدة تول الجنوبية...
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أدرعي يحذر سكان بلدة تول الجنوبية...

حذر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي المتواجدين في قرية تول في جنوب لبنان وتحديدًا لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني القريبة منه

وقال أدرعي في منشور عبر "إكس":

"تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم, أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر وفق ما يُعرض في الخارطة".

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